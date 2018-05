Mmm, Mariekerke maakt zich op voor 47ste Palingfestival 17 mei 2018

02u54 0 Bornem Het Bornemse vissersdorp Mariekerke maakt zich op voor de 47ste editie van het Palingfestival.

Op het Kouterplein werd dinsdag gestart met de opbouw van de tent, die de komende dagen verder wordt ingericht. "We hebben een nieuw keukenplan getekend, het geheel is efficiënter ingericht om iedereen nog vlotter te kunnen bedienen", zegt voorzitter Danny Luyckx.





"Ondertussen zijn ook alle taken verdeeld, dat is met 650 medewerkers telkens een hele klus. Vorige week nog kregen onze koks en kokkinnen een workshop om de 'Paling in 't groen op zijn Mariekerks' zo perféct mogelijk te bereiden, we zijn er dus helemaal klaar voor. Voor wie géén paling lust zijn er ook dit jaar weer onze warme 'ballekes met kriekskes'. Tot slot zien ook de weersvoorspellingen er veelbelovend uit, we herinneren bezoekers er graag aan dat het in de feesttent ook bij warmere temperaturen aangenaam blijft. Wie graag nog wat in de regio blijft, kan ook nu weer deelnemen aan allerlei randactiviteiten. Op maandag 21 mei bijvoorbeeld organiseert de werkgroep 'beeldende kunst' van de Bornemse cultuurraad voor de vijfde keer een Kunstmarkt: 'Tussen tent en Schelde'."





125.000 euro

De opbrengst van het Palingfestival gaat ook nu weer integraal naar 20 goede doelen. Vorig jaar bracht het eetfestijn 125.000 euro in het laatje. Het 47ste Palingfestival vindt plaats op 19, 20 en 21 mei 2018, het restaurant is doorlopend geopend van 12 tot 20.30 uur.





