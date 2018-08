Minder renners wegens warmte 06 augustus 2018

02u28 0

De 32ste Fietsdodentocht telde deze zondag 4.250 deelnemers, dat is iets minder dan vorig jaar. "Je zou kunnen zeggen dat warm weer het ideale fietsweer is, maar niet iedereen wil fietsen met deze temperaturen. Gezien de omstandigheden zijn we tevreden met deze opkomst. Deelnemers konden gratis zonnecrème krijgen en aan de start hadden we een waterbar geïnstalleerd. Buiten een drietal kleine blessures, is deze editie vlekkeloos verlopen. Van verschillende deelnemers ontvingen we complimenten", aldus Carl Vansteenkiste van de organisatie. (AVH)