Meerderheid weigert extra fietsenrekken aan station: “Gebruik de bewaakte fietsenstalling”

Els Dalemans

15 februari 2019

15u58 0 Bornem Er komen voorlopig geen extra fietsenrekken aan het station van Bornem. De meerderheid weigert op de vraag van CD&V in te gaan. “Er is net fors geïnvesteerd in een bewaakte fietsenstalling, om de fietsdiefstallen te doen dalen. Dan is het toch absurd om nu extra rekken te plaatsen?”, reageert schepen voor Mobiliteit Saadet Gülhan (N-VA).

De vorige meerderheid van CD&V en Groen liet aan de bestaande overdekte fietsenstalling aan het NMBS-station een hek met toegangscontrole en camerabewaking plaatsen. Voor de toegang wordt gewerkt met vingerscans, het is dus nodig om eerst te registreren op het gemeentehuis. Ook wordt een waarborg van 25 euro per gebruiker gevraagd.

“We spraken vorig jaar heel duidelijk af dat de fietsenstalling pas op slot kon wanneer er extra rekken kwamen die niet afgesloten zijn. Die rekken staan er nog altijd niet, en dit zorgt voor problemen”, zegt Liesje Pauwels (CD&V).

“Mensen die hun fiets aan de kant van het gemeentehuis parkeren en zich niet willen registreren, zijn nu verplicht hun fiets aan de kant van restaurant De Notelaer te parkeren. De fietsenstalling staat daar nu dagelijks overvol. De situatie wordt ook onveilig: pendelaars steken mogelijk erg last-minute nog het spoor over om hun fiets aan de overkant te stallen. Dit kan erg zware gevolgen hebben. Wij vragen de meerderheid daarom de gemaakte afspraken na te komen.”

“Het was inderdaad de bedoeling om de oude fietsenrekken uit recreatiedomein Breeven aan het station te plaatsen”, reageert Gülhan. “Maar we hebben na overleg met de gemeentediensten besloten om dat niet te doen, omdat we mensen net willen aanzetten om de afgesloten fietsenstalling te gebruiken. Anders staan er straks weer meer fietsen rond dan in die stalling, en waren de investering en het doel nutteloos.”

“De afgesloten fietsenstalling telt bijna 200 plaatsen, op dit moment hebben zo’n 50 inwoners zich geregistreerd. Er is dus nog voldoende ruimte, en een registratie neemt maar enkele minuten tijd in beslag. We willen dit project eerst nog wat tijd geven. Als uiteindelijk blijkt dat er geen extra registraties meer zijn, moeten we andere opties bekijken. Maar net dit systeem wordt nu door onze buurgemeente Puurs-Sint-Amands overwogen om de fietsdiefstallen aan te pakken, het zou absurd zijn om het in Bornem niét te gebruiken.”