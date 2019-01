Meer dan driehonderd autobestuurders op de bon TVDZM

29 januari 2019

De politiezone Klein-Brabant heeft 317 autobestuurders geflitst. Het deed dit onder meer in Bornem langs de Weertstraat, de Puursesteenwweg en op de N16 in beide richtingen. Hier werden er in totaal 1.680 autobestuurders gecontroleerd op hun snelheid. In Puur-Sint-Amands werd er dan weer gecontroleerd lang de Dendermondsesteenweg, op de N16 en in de Wilgenweg. 1.404 autobestuurders reden voorbij de flitscamera. De politie hield de snelheidscontroles in het kader van het hun verkeersveiligheid -en leefbaarheid binnen Klein-Brabant.