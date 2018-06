Mariekerke klaar voor 41ste Vis- en Folkloredagen 21 juni 2018

Mariekerke maakt zich op voor de 41ste editie van de Vis- en Folkloredagen. Op zaterdag 23 en zondag 24 juni wordt het Bornemse vissersdorp weer één groot visbuffet.





"Ons volksfeest wordt zaterdag geopend met een folkloristische vissersstoet om 12 uur. Meer dan honderd figuranten in klederdracht halen de geest van het oude Mariekerke boven en beelden geschiedkundige feiten van het dorp uit", zegt voorzitter Willy Stroobant.





"Daarna wordt de vismijn aan 't Kroeske geopend, we veilen er duizenden kilo's verse vis volgens het principe van de visafslag. Je kan ook ter plekke aan verschillende kraampjes vis proeven in kleine porties, én we verwachten meer dan 60 ambachtslui die tonen hoe er in de 'goede oude tijd' gewerkt werd. Dat alles wordt aangevuld met echte folkloristische muziek, een rommelmarkt, kinderanimatie, kleinveefokkers en meer."





(EDT)