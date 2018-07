Mariekerke daagt Branst uit CLASH TUSSEN BORNEMSE DORPEN TIJDENS D'AVONDEN AAN KERKBERM ELS DALEMANS

28 juli 2018

02u44 0 Bornem Met een ludiek filmpje op Facebook daagt de Bornemse deelgemeente Mariekerke de buren van Branst uit tot een 'duel' tijdens de volgende editie van 'd'Avonden aan de kerkberm'. "Voor één keer zijn ze welkom", grapt organisator Jan Erkelens. "We plannen een ludieke reeks volksspelen en hopen op een grote opkomst uit beide dorpen."

Mariekerkenaar Jan Erkelens organiseerde vorig jaar de eerste editie van d'Avonden aan de kerkberm, gezellige zomerse bijeenkomsten pal aan de oever van de Schelde. "Ik groeide als kind op in Mariekerke, het was toen vanzelfsprekend dat buren bij goed weer 's avonds hun stoelen buiten zetten. Jong en oud verzamelde op het voetpad voor een praatje, de kinderen speelden ondertussen samen op straat. Nu is er tijdens de Vis- en Folkloredagen en het Palingfestival nog veel volk op de been, maar verder is het hier té stil. Er wordt vooral contact gehouden via mail en sociale media, maar de eigen buren kent men nog amper", zegt Erkelens.





Laagdrempelig

"Daar wilden we met d'Avonden verandering in brengen. Ons doel was om heel laagdrempelig mensen te verzamelen aan de Schelde. Iedereen bracht eigen drank, wat stoelen of een picknickdeken mee en de kinderen konden vrij spelen op het plein. Ik had me aan niet té veel verwacht, met 20 Mariekerkenaars was ik al dolblij geweest. Maar bij de laatste bijeenkomsten vorig jaar telden we 120 tot 130 inwoners! Nog voor de zomervakantie dit jaar van start ging, kreeg ik meermaals de vraag of d'Avonden ook nu weer zouden plaatsvinden. Ik ben enorm fier dat het concept zo'n succes kent."





"De eerste editie van d'Avonden 2018 is alweer achter de rug, en voor de gelegenheid nodigde ik Tom Van Ranst uit. Hij is in onze buurgemeente Branst één van de trekkers van 'Branst Leeft', een vereniging die ook heel succesvol voor meer leven in de brouwerij zorgt", aldus Erkelens. "Ik daagde Tom uit om tijdens de volgende editie van d'Avonden - op vrijdag 3 augustus - met zo veel mogelijk inwoners van Branst naar Mariekerke af te zakken. Er is altijd al een gezonde rivaliteit geweest tussen beide dorpen, en daar gaan we ook voor tijdens ons geplande 'duel'. Tom en ik zijn samen een reeks volksspelen aan het oplijsten - onder ander touwtrekken en andere wedstrijden - die we gaan spelen met teams van inwoners uit beide dorpen. Natuurlijk moeten onze eigen Mariekerkenaars óók naar de kerkberm komen, anders zijn wij nog in de minderheid tegenover Branst! Als het klikt, verwachten wij natuurlijk ook een uitnodiging voor één van de volgende evenementen in onze buurgemeente."





De volgende editie van d'Avonden aan de kerkberm vindt plaats op vrijdag 3 augustus vanaf 19 uur aan de kerk van Mariekerke.