Marc 'Sings & Swings' en brengt lied over Bornem 16 maart 2018

02u57 0 Bornem 'Ik hou van Bornem', zo heet het lied dat zorgleerkracht en crooner Marc Van de Velde schreef over zijn woonplaats. De Bornemnaar staat dit weekend op de planken van cultuurcentrum Ter Dilft met 'Marc Sings & Swings', een concert ten voordele van basisschool De Linde en Atheneum Klein-Brabant.

"Vanuit beide scholen is een 'vriendenkring' ontstaan, een vzw die activiteiten organiseert om geld in het laatje te brengen. Ik treed niet zo vaak op, maar elke vijf jaar geef ik sowieso een concert in Ter Dilft, zaterdag is het weer zover. De vriendenkring zorgt voor de organisatie en sponsoring, en krijgt de opbrengst in ruil", zegt Van de Velde.





Hartoperatie

"Mogelijk is dit het laatste wat ik nog voor mijn school kan doen. Ik heb net een hartoperatie achter de rug, en er zullen na het concert nog ingrepen volgen. Of ik ooit nog voor de klas zal staan, is dus twijfelachtig. Het optreden zal in elk geval plaatsvinden: 'the show must go on!'. Speciaal voor de gelegenheid schreef ik ook een lied over Bornem, op de muziek van het bekende 'Can't Take My Eyes Off You'. Ik beschrijf wat er allemaal in Bornem te beleven valt, wat onze gemeente zo uniek maakt. Ik woon hier al heel mijn hele leven, en vind hier alles wat ik nodig heb."





Marc Van de Velde staat zaterdag 17 maart om 20.30 uur op het podium van CC Ter Dilftin Bornem, met de Renegades Bigband uit Dendermonde en blueszangeres Heidie Kennis als gaste. Tickets aan 10 euro zijn te koop aan de kassa. (EDT)