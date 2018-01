Man riskeert twee jaar voor aanzetten tot prostitutie 25 januari 2018

02u33 0 Bornem Een 49-jarige man uit Bornem riskeert een celstraf van twee jaar effectief omdat hij zijn liefje (24) aanzette om haar te laten prostitueren. Zelf zou hij de vrijpartijen hebben gefilmd met zijn smartphone.

De bal ging aan het rollen nadat de politie het meisje aantrof in de struiken. Ze verklaarde dat ze klappen had gekregen van een kennis. Naar eigen zeggen had ze gedurende twee jaar lang een relatie met die kennis maar was die boos geworden omdat ze plots telefoon kreeg van een andere man. De kennis werd verhoord maar ontkende haar te hebben geslagen.





"Op zijn telefoon werden filmpjes gevonden waarop te zien was hoe het meisje seks moest hebben met andere mannen", zei de openbaar aanklager. "Bovendien werd duidelijk dat hij geld vroeg in ruil voor de vrijpartijen met zijn vriendin."





Het slachtoffer werd opnieuw gehoord en verklaarde dat ze zich weinig kon herinneren van die feiten, omdat ze verplicht drugs moest nemen. Nadat er een tweede klacht van slagen en verwondingen werd neergelegd, troffen de speurders in haar auto ook nog een gps-tracker aan. "Die werd geplaatst om haar te beschermen. Ik vertrouwde haar nieuwe vriend niet", luidde het bij beklaagde. Hij kwam de vrijspraak vragen. "Die sms'en zijn niet van mij. Ik heb dyslexie. Die sms'en zijn perfect geschreven", besloot de veertiger zijn pleidooi. "Bovendien heb ik nooit geld gevraagd voor die vrijpartijen."





De 24-jarige meisje stelde zich burgerlijke partij. Ze vroegen een 2.600 euro en de aanstelling van een deskundige. Vonnis op 15 februari. (TVDZM)