Man overleeft aanrijding met trein niet FIETSER (85) SLALOMT TUSSEN SLAGBOMEN VAN TREINOVERWEG TIM VAN DER ZEYPEN

03 april 2018

02u29 1 Bornem De 85-jarige Jozef Huys uit Puurs is afgelopen weekend om het leven gekomen nadat hij door een trein werd gegrepen. Het ongeval gebeurde aan een overweg op de Pedro Colomalaan. Hij slalomde door de gesloten overweg.

De tachtiger besloot zaterdagnamiddag om een tochtje te maken met zijn fiets. Omstreeks 15 uur passeerde hij aan de treinoverweg van het kruispunt van de Puursesteenweg met de Pedro Colomalaan. Op dat moment waren de slagbomen naar beneden en waarschuwde het alarmsein voor een aanstormende trein. Toch besloot de tachtiger nog om met zijn fiets de overweg over te steken. "Hierop werd hij gegrepen door een trein", klinkt het bij parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. Hulpdiensten snelden massaal ter plaatse maar konden geen hulp meer bieden. "Het slachtoffer overleefde de aanrijding met de trein niet", gaat Lieselotte Claessens verder.





De politie van Klein-Brabant stelde een perimeter in. De omstandigheden werden verder onderzocht en de treinbestuurder werd verhoord. "Alles wijst erop dat man tussen de slagbomen heen slalomde", bevestigt de parketwoordvoerster nog. Technici en medewerkers van Infrabel kwamen eveneens ter plaatse. "Alles werd nagekeken. Uit hun vaststellingen is gebleken dat zowel het alarmsein, het rode verkeerslicht en de slagbomen perfect hebben gewerkt", vult Infrabelwoordvoerder Frédéric Petit aan.





Op de trein die enkel meters verder stil kwam te staan, zaten een vijftigtal pendelaars. Zij zaten een klein uurtje vast op de trein. "Onze brandweermannen hebben een gat in de omheining gemaakt en hebben geassisteerd bij de evacuatie", klinkt het Nele Moortgat, communicatiemedewerker van de gemeente Bornem. "Een bus bracht hen naar hun eindbestemming."





Vervangbussen

De trein was op weg naar het station van Bornem. Na het ongeval werd het treinverkeer tussen Mechelen en Sint-Niklaas meteen stilgelegd. De NMBS schakelde vervangbussen in.





Jozef woonde lange tijd in Breendonk en nam in zijn jongere jaren regelmatig deel aan wielerwedstrijden. Hij laat een vrouw en vier kinderen achter. Waarom de tachtiger de beslissing maakte om te slalommen tussen de slagbomen is niet geweten. Bij Infrabel betreuren ze het ongeval maar benadrukken ze de gevaren aan treinoverwegen. "Wees steeds voorzichtig en volg de verkeersregels", aldus Frédéric Petit nog. Infrabel investeert heel wat in campagnes en sensibiliseringsacties omtrent de gevaren van spooroverwegen en spoorlopers. Afgelopen donderdag nog keurde het parlement een wetsvoorstel goed dat het mogelijk maakt om spoorlopers administratieve geldboetes op te leggen.