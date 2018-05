Man met kinderporno: "Verzameld voor politie" 30 mei 2018

Een 41-jarige man uit Bornem riskeert tien maanden cel en een geldboete van 800 euro voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De man deed dat via het online-platform Gigatribe. De bal ging aan het rollen door informatie die tot bij de politie kwam. "Bij de huiszoeking werd er 123 gigabyte aan kinderporno gevonden", vertelt procureur des konings Lieselotte Claessens. Naar eigen zeggen deed de veertiger het enkel om de politie te helpen. Alleen spraken de beelden zijn theorie volgens het parket tegen. "Zijn uitleg zou nog gekund hebben als hij alle soorten pornografie op de laptop had staan maar het werd speurders duidelijk dat de beklaagde een specifieke voorkeur had. Dus zijn verklaring dat hij waakzaam wou zijn voor de burger is ongeloofwaardig." De verdediging sprak de Mechelse procureur tegen. Volgens hen was er helemaal geen sprake van een pedo-seksuele stoornis. "Mijn cliënt is zelf het slachtoffer geweest van misbruik en was geschrokken door een documentaire over kinderporno en over hoe makkelijk het is om eraan te geraken", zei de raadsman van de 41-jarige. "Hierop is hij dingen beginnen te verzamelen." Ontkennen dat hij het beeldmateriaal in bezit had, deed de beklaagde niet. Hij vroeg om de gunst van een opschorting. Of hij dat ook krijgt, beslissen de rechters op 21 juni. (TVDZM)