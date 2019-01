Man (68) komt ten val door gladde plek en raakt ernstig gewond TVDZM

22 januari 2019

23u00 0

Een 68-jarige man uit Bornem is zwaargewond geraakt bij een val. Dat gebeurde in de Nattehaasdonkstraat. Het slachtoffer kwam vermoedelijk ten val door een ijsplek. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het slachtoffer moest verzorgd worden. Nadien werd hij met de ambulance en met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem.