Man (60) riskeert 30 jaar voor dood vriendin PEGGY (42) VOLGENS PARKET MET GEWELD OM HET LEVEN GEBRACHT TIM VAN DER ZEYPEN

25 januari 2018

02u32 0 Bornem In Mechelen start vandaag het proces over de dood van Peggy Van den Bossche (42) uit Dendermonde. De vrouw werd in mei 2015 levenloos aangetroffen in Bornem, in de flat van haar vriend, de 60-jarige Harry S. Volgens het parket werd ze met geweld om het leven gebracht. S. riskeert tot 30 jaar cel.

Iets meer dan 2,5 jaar na de feiten zal de zestiger zich vandaag voor de drie rechters in Mechelen moeten komen verantwoorden voor doodslag. Begin mei 2015 werd de 42-jarige Peggy levenloos aangetroffen met een ernstige letsels aan het hoofd. Ze lag in de zetel van de flat van de zestiger langs de Puursesteenweg in het centrum van Bornem. Verder werden er ook op de rest van haar lichaam nog tal van andere verwondingen aangetroffen. Het was S. zelf die de noodcentrale van de hulpdiensten verwittigde. Hij zou later aan de politie verklaren dat hij zijn vriendin zo had aangetroffen toen hij opnieuw thuis kwam.





De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en probeerden de vrouw uit Dendermonde nog te reanimeren. Hun hulp kende geen succes. De vrouw was inmiddels al overleden aan haar verwondingen. De flat werd hermetisch afgesloten, de politie lichtte het parket in dat naast een wetsgeneesheer ook nog het labo ter plaatse stuurde. Vrij snel was er sprake van een verdacht overlijden. Kort na de ontdekking werd al meteen een verdachte opgepakt. Het ging om de zestiger. Sindsdien zit hij in de cel.





Zwaar voorwerp

Het parket heeft namelijk ernstige aanwijzigingen dat hij haar met geweld om het leven bracht. Zo was er uit de vaststellingen van de politie namelijk gebleken dat de vrouw met een zwaar voorwerp op haar achterhoofd was geslagen. Bovendien hadden buren in de nacht voor de feiten een hevige ruzie tussen het koppel opgemerkt.





Ondanks de getuigenissen en vaststellingen van politie en parket ontkent de man zijn betrokkenheid bij de feiten en beweert hij zich grotendeels niets meer te herinneren van de nacht voor haar aantreffen.





Alcohol

Ook over een mogelijk motief is er tot op heden weinig bekend. Mogelijk lag een overvloed aan alcohol aan de basis van de feiten. Beklaagde én slachtoffer waren beiden herstellend van een alcoholverslaving. Ze hadden elkaar tijdens het afkicken leren kennen in de psychiatrie. Mogelijk waren ze kort voor de feiten hervallen en waren zowel Harry als zijn vriendin onder invloed van alcohol op het moment zelf.





De rechtbank trekt een volledige dag uit voor de zitting. Vandaag zal onder meer procureur-generaal Alexandra Van Kelst aan het woord komen. Zij zal een volgens het openbaar ministerie gepaste straf vorderen. Verder zullen ook voor het eerst de nabestaanden van Peggy aan bod komen. Zij worden onder meer vertegenwoordigd door het advocatenkantoor van Jef Vermassen. Voor Harry S. het laatste woord krijgt, zullen zijn raadslieden Karel Loncke en Dieter Van Hemelryck pleiten. Een vonnis in de zaak wordt ten vroegste eind februari verwacht.