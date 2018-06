Maisakker wordt voetbalveld NA ILLEGALE BOSKAP TOCH OPLOSSING VOOR KFC WINTAM-EIKEVLIET ELS DALEMANS

16 juni 2018

02u52 0 Bornem De gemeente Bornem heeft dan toch een oplossing gevonden voor het plaatstekort bij KFC Volharding Wintam- Eikevliet. "We gaan een akker naast de voetbalvelden inzaaien, om zo een extra jeugdterrein te creëren", zegt schepen Dirk Hoofd (CD&V). Eerder kapte de gemeente illegaal een bos, maar werd ze verplicht nieuwe bomen te planten.

Goed nieuws voor de jeugdspelertjes van KFC Volharding Wintam-Eikevliet. De gemeente Bornem heeft een deal met de eigenaar van een akkerland grenzend aan de voetbalterreinen van de club.





"Na lang onderhandelen zijn we tot een akkoord gekomen: wij mogen het maisveld van deze landbouwer nog dit najaar inzaaien om er een extra grasplein van te maken. Het geheel sluit mooi aan bij de terreinen van de club, maar is niet groot genoeg om een volwaardig voetbalveld op te creëren. Daarom willen we er twee duiveltjesvelden op aanleggen, door onze jongste spelers te verhuizen maken we de druk op de bestaande voetbalvelden toch weer wat kleiner", zegt Hoofd.





"We hebben deze optie met alle betrokken instanties -waaronder ANB (Agentschap Natuur en Bos)- besproken, en iedereen gaat akkoord met de oplossing. Behalve het inzaaien van het gras plannen we de plaatsing van nog twee extra cabines waar spelers zich kunnen omkleden."





Groei club opvangen

"We hopen deze klus nog voor de zomervakantie te kunnen klaren. De cabines worden betaald door de club, de gemeente subsidieert. Op lange termijn moet voor het gebied een nieuw GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) en nieuw RUP opgemaakt worden. Op dat moment kunnen we de zone nog steeds inkleuren als recreatiegebied in plaats van landbouwgebied en is deze oplossing definitief. Op korte termijn moeten we vooral de grote groei van de voetbalclub opvangen. Die is immers een beetje slachtoffer van het eigen succes. We zijn natuurlijk fier dat de jeugdwerking zo goed draait, en met deze ingrepen kan de club alle spelertjes weer comfortabel laten voetballen."





Dertig are opnieuw bebossen

De gemeente Bornem kocht in oktober 2015 een stuk grond grenzend aan de bestaande voetbalterreinen van KFC Volharding Wintam-Eikevliet. Deze aankoop kwam er nadat de club - met onder andere schepen Dirk Hoofd (CD&V) in het bestuur- de gemeente om hulp vroeg om extra voetbalvelden te creëren voor de jeugdploegen.





Bornem liet in het voorjaar van 2016 een zone van een 30 are kaalkappen, echter zónder ontbossingsvergunning. Het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos liet de werken dan ook stilleggen, de gemeente kreeg de opdracht om het gebied opnieuw te bebossen. Dat gebeurde in 2017, maar het gemeentebestuur moest wél weer op zoek naar een andere oplossing voor het plaatsgebrek van KFC Volharding Wintam-Eikevliet.