Luidste (en warmste) afscheid voor 'de Jolle' BRANDWEER BORNEM NEEMT OP INDRUKWEKKENDE WIJZE AFSCHEID VAN COLLEGA TIM VAN DER ZEYPEN

20 augustus 2018

02u22 0 Bornem Collega-brandweermannen, kennissen en familie hebben afgelopen weekend afscheid genomen van Jean-Luc 'Jolle' Pauwels (55). De vijftiger uit Bornem overleed begin augustus nadat hij de strijd tegen een slepende ziekte verloor. Honderden mensen woonden de uitvaart bij.

Bij aanvang van de uitvaart weerklonk een lang applaus en een staande ovatie in de kerk. "Voor jouw openheid, eerlijkheid, betrokkenheid en al jouw harde werk", klonk het. Meer dan vijfhonderd mensen woonden de begrafenis van 'de Jolle' bij. De kerk op het Kardinaal Cardijnplein zat afgeladen vol met familie, kennissen, scoutsleden, vrijwilligers van de Dodentocht en collega-brandweermannen. "Je was een grote meneer. Een goeie gast, met het hart op de juist plaats", vertelden vrienden.





Door Jolle gered

"Lachen, plezant doen, plezier maken. Zo zat jij in elkaar", zei vriendin Vicky Gosselé. "Vele van ons hier krijgen nu nog steeds spontaan een glimlach op de lippen als ze aan jou denken." Vicky werd elf jaar geleden gered door Jolle nadat ze samen met haar broer betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval. Hij was een van de brandweermannen die haar uit het voertuig bevrijdde. "Ik ben mijn persoonlijke held en kameraad kwijt", besloot Vicky. "Dankzij Jolle sta ik hier nog vandaag."





Vrienden en familie benadrukten tijdens de uitvaart hoeveel respect ze voor hem hadden. "We konden altijd op je rekenen", klonk het vanuit de organisatie van de Dodentocht. Jolle was al van bij de prille start actief als vrijwilliger bij de wandeltocht. "Je kon soms koppig zijn, maar altijd met goeie bedoelingen en nooit uit eigenbelang. Je vroeg niet veel en had een hart van goud. We konden je alles vragen en je hebt talloze andere krachten aangetrokken."





Kippenvel

Na de uitvaart werd Jolle nog een keer door de straten van zijn Bornem gevoerd. Zijn collega-brandweermannen gingen hem vooraf met een indrukwekkende en emotionele rouwstoet naar de begraafplaats. Het leven in de anders zo drukke winkelstraat viel volledig stil en de luide brandweersirenes bezorgden iedereen kippenvel. Jolle was 32 jaar lang actief bij de brandweer nadat hij in 1986 zijn broer en vader vervoegde als brandweerman. "Gedurende jouw carrière liep jij naar plaatsen toe vanwaar anderen wegliepen. Je moest honderden branden blussen en nam deel aan talloze andere interventies", besluit zijn postoverste kapitein Kris Engels. "Verder was je ook altijd actief betrokken tijdens de organisatie van onze nevenactiviteiten, zoals onze barbecues, nieuwjaarsfeesten en opendeurdagen. We gaan je missen. Net zoals jouw legendarische stopzinnetje 'nog ene en we gaan naar huis'. Je krijgt voor eeuwig ons diepe respect." Als laatste eerbetoon aan de 'joviaalste brandweerman van Bornem' weerklonk op de begraafplaats de Last Post.