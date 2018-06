Lowieke gidst kleintjes door kinderboerderij 26 juni 2018

02u50 0 Bornem Lowieke, zo heet de nieuwe gids van kinderboerderij Barelhoeve in Bornem. "Lowieke is de ster van onze nieuwe vertelroute, een initiatief waarmee we de kinderboerderij nog aantrekkelijker willen maken", zegt burgemeester Luc De boeck (CD&V).

"Onze Bornemse kinderboerderij ontvangt elk jaar ongeveer 10.000 bezoekers. Maar het werd stilaan tijd om één en ander op het domein te vernieuwen, onder meer het kleuterpad. We staken de koppen bijeen met de verenigingen die op de boerderij een plek hebben - de Landelijke Gilde, de natuurgidsen Klein-Brabant, de Ambrosius imkersgilde, Raf en Frans Stroobant van de Barelhoeve en de gemeentelijke diensten. Het resultaat is deze vertelroute", aldus De boeck.





Avontuur

"Het hoofdpersonage in het verhaal is Lowieke, genoemd naar grootvader Louis van de familie Stroobant. Lowieke heeft een groot hart voor dieren, en neemt de kleinste bezoekers mee langs de dierenverblijven. Samen met konijntje Connie beleeft hij zo een spannend avontuur, dat bezoekers in de verschillende schuurtjes kunnen ontdekken. In het verhaal zijn ook spelletjes, versjes en weetjes verwerkt. Het verhaal van Lowieke werd geschreven door Guy Didelez, Marijke Meersman maakte de tekeningen en coördineerde de hele afwerking. De vertelroute - een parcours van 1,5 kilometer lang - ontdekken kan op eigen houtje tijdens de openingsuren van de kinderboerderij. Groepen kunnen een rondleiding vragen via de dienst toerisme." (EDT)