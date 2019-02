Lourdesvrienden houden op te bestaan Wannes Vansina

25 februari 2019

De Lourdesvrienden van Mariekerke zijn afgelopen weekend een allerlaatste keer bijeengekomen. De vereniging, die al sedert 1975 bestond, houdt op te bestaan. Voorzitter Magda Bogaerts verwijst naar de verminderde interesse in de Lourdesreizen – vorig jaar werd van drie verlote reizen tijdens een tombola geen enkele opgenomen – en de sluiting van zaal Sinte-Marie, de vaste vergaderlocatie. Wat nog in kas was – 1.600 euro - werd verdeeld onder drie Mariekerkse goede doelen: Samana, De Kinderplaneet en ‘t Anker Okra.