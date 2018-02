Liefde is... een tête-à-tête in het rusthuis 15 februari 2018

Seniorencentrum Onze-Lieve-Vrouw toverde gisteren haar cafetaria om tot een romantische setting voor een valentijnsdiner. Dertien koppeltjes van wie één of beide partners in het centrum wonen, genoten van het eten en de romantische sfeer. "Het is niet omdat iemand in een woonzorgcentrum woont, dat hij of zij plots geen nood meer heeft aan liefde en affectie. Daarom organiseren we vandaag voor het eerst een romantische tête-à-tête voor koppels. Op het menu staan soep, kip met kroketjes en provençaalse saus en een frambozenbavarois als dessert. Uiteraard mag een glas bubbels niet ontbreken", legt Mieke Heyrman van Onze-Lieve-Vrouw uit. Het initiatief werd door de koppels alvast geapprecieerd. "Normaal doen we niks met Valentijnsdag maar dit is wel zeker voor herhaling vatbaar. Onze bordjes zijn leeg, dus het heeft ons gesmaakt", knipoogt Margareta Borms (86 jaar), die samen met haar man Johannes Valentijn vierde. (AVH)