Leraar muziekacademie wint prestigieuze prijs 'Diapason d’or’ Els Dalemans

05 april 2019

Bart Jacobs, leraar orgel en klavecimbel aan de Bornemse Academie voor muziek, woord en dans, won een prestigieuze prijs. Hij kreeg de Diapason d’ or, letterlijk de ‘gouden stemvork’ voor zijn nieuwe cd ‘Orgelconcerto’s van J. S. Bach’.

De cd werd opgenomen in 2018 in de centrumkerk van Bornem. Bart Jacobs bespeelde er voor de gelegenheid het nieuwe Thomas-orgel en werd begeleid door het barokorkest Les Muffatti.

De ‘Diapason d’or’ is de belangrijkste onderscheiding in het Franse cultuurgebied voor klassieke muziekopnames. Enkel de meest opmerkelijke en kwalitatief hoogstaande cd’s vallen er in de prijzen. De ‘Diapason d’or’ wordt maandelijks uitgereikt door het toonaangevende tijdschrift Diapason.