Leo's schenken speelgoed aan kinderen in armoede Els Dalemans

06 december 2018

17u44 4 Bornem Maar liefst honderd stuks speelgoed werden de voorbije weken aangekocht en ingepakt door de leden van Leo Club Klein-Brabant. Zij schonken de berg cadeautjes aan ‘De Betere Eetbox’ in Bornem.

“De Betere Eetbox is een plek waar zo’n 130 gezinnen wekelijks terecht kunnen voor voedselpaketten. Deze mensen hebben het financieel erg moeilijk, zelfs in zo’n ‘rijke’ gemeente als Bornem zijn ze met velen. Voor deze kansarme gezinnen zijn de feestdagen natuurlijk een moeilijke periode, want het geld om voor de kinderen cadeautjes te kopen ontbreekt vaak”, zegt Gertjan Willems van de Leo’s.

“Wij gingen daarom met de opbrengst van onze voorbije activiteiten een honderdtal stukken speelgoed kopen. We kozen cadeautjes uit per leeftijd en geslacht: voor jongens en meisjes en kinderen jonger dan vijf jaar. De mooi ingepakte geschenken worden vanuit De Betere Eetbox met de gezinnen meegegeven. Zo kunnen zij ofwel Sinterklaas een handje helpen, ofwel de feestdagen financieel wat lichter maken.”