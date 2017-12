Leo's schenken cadeautjes aan gezinnen in armoede 02u54 185 Foto David Legreve Marnik Willems, Bertran Bruers, Jasper Hauchecorne, Charlotte Joos en Willem Geeroms bij de 'cadeautonnen'.

Ook mensen die het minder breed hebben de kans geven om cadeautjes uit te delen, dat is het opzet van de 'cadeautonnen' van Leo Club Klein-Brabant. "We plaatsten donderdag twee tonnen vol geschenkjes in de winkel van 'De Betere Eetbox' in Bornem. Daar kunnen kansarme gezinnen die recht hebben op voedselpakketten terecht. Voor deze families zijn de feestdagen vaak extra moeilijk, want er is niet voldoende budget om een uitgebreid menu te koken én geschenkjes onder de boom te leggen", zegt Marnik Willems. "Daarom schonken wij 110 cadeaus, verspreid over twee tonnen voor de jongens en de meisjes, mooi ingepakt en klaar om af te geven. Zo hopen we deze kinderen ook mooie feestdagen te kunnen geven. We kochten de cadeautjes met de opbrengst van verschillende activiteiten die we de voorbije maanden organiseerden, zoals ons Oktoberfest en de openingsavond van de Winterbar725. Hoewel we nog maar in ons tweede officiële werkjaar zitten, konden we al heel wat geld inzamelen, dat we de komende maanden verder zullen uitdelen." (EDT)