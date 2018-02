Leerlingen worden even ministers tijdens Europaweken 24 februari 2018

Kasteel d'Ursel en EuropaDirect organiseren ook dit jaar weer twee 'Europaweken'. Vijftien klassen uit het vijfde en zesde leerjaar van basisscholen uit Bornem, Branst, Lippelo, Boom, Kontich en Schilde nemen er deel aan een rollenspel rond Europa. Heel even kruipen ze in de huid van de ministers van de verschillende lidstaten, om zo te leren hoe Europa werkt. Twee uur lang gaan ze aan het discussiëren én stemmen ze over een wetsvoorstel rond erfgoed en scholen: 'Moet er een Europese verplichting komen om erfgoed te bezoeken met de klas?'. "Net voor dié vraag is Kasteel d'Ursel zo geschikt. Na hun rol als ministers, krijgen de leerlingen dan ook een rondleiding, en ontdekken ze hoe adellijke kinderen in de achttiende eeuw leefden", zegt gedeputeerde Luk Lemmens. "Ze ontdekken hoe de kinderkleding er vroeger uit zag, van wie de kinderen les kregen, wat er werd geleerd, welke spelletjes ze speelden." (EDT)