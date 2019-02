Leerlingen woord brengen poëzie in de bib Els Dalemans

05 februari 2019

20u34 0 Bornem De leerlingen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans (AMWD) in Bornem trokken dinsdagavond naar de bibliotheek. Naar aanleiding van de Poëzieweek organiseerden ze er een ‘poëtische wandeling’.

“Een twintigtal leerlingen van de tweede graad Woordatelier en derde graad Dramastudio palmden verschillende hoekjes an onze bibliotheek in. In kleine groepjes brachten ze daar gedichten die allemaal gelinkt zijn aan het thema van deze poëzieweek: ‘Vrijheid’”, zegt Heleen Van Aken van de Bornemse bib. “Zo verrasten ze onze bezoekers met een soort van onverwacht straattheater, dat zeker gesmaakt werd.”

Een hele week lang kon je op de verschillende interactieve schermen in de bibliotheek ook digitaal luisteren naar leerlingen van de woordafdeling. Zij hadden verschillende gedichten rond het thema vrijheid ingelezen, waaronder het gedicht ‘Zonder handen, zonder tanden’ van Tom Lanoye dat het motto was van de Poëzieweek.