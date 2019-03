Leerlingen presenteren eindwerk in unieke omgeving: “Kerk kan voor zoveel meer gebruikt worden.”

Els Dalemans

14 maart 2019

14u33 0 Bornem De leerlingen van het zesde jaar Techniek-Wetenschappen van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatieschool in Bornem presenteerden hun eindwerk donderdag in een wel erg bijzondere omgeving. Ze palmden de OLV- en Sint-Leodegariuskerk in om hun GIP (geïntegreerde proef) te tonen aan hun medeleerlingen en leerkrachten.

“Deze voorstelling is een belangrijk moment voor onze leerlingen, zonder GIP kunnen ze immers niet afstuderen. Ze mochten zelf een project kiezen, en de onderwerpen gingen van de antibacteriële werking van honing over de communicatie tussen mieren en de aerodynamica bij drones tot het effect van zure regen op de groei van planten”, somt adjunct-directeur Tom Sas op.

“Onze studenten konden best wat plaats gebruiken voor hun voorstelling, de kerk vlakbij onze school was dan ook de ideale locatie. De tegenstelling tussen de wetenschap enerzijds en de religie anderzijds maakt deze combinatie zeker bijzonder. We zouden graag in de toekomst meer gebruik maken van dit gebouw, waar nog zo veel meer mogelijk is. Ik denk dan bijvoorbeeld aan muzieklessen of zelfs sport. We bespreken steeds goed met de kerkfabriek wat wel en niet kan, want het blijft tenslotte een gebouw dat nog gebruikt wordt voor liturgische diensten. We zoeken daarom samen naar het juiste evenwicht.”