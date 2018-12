Leerlingen maken nieuwe kerststal voor Eikevliet Els Dalemans

24 december 2018

14u18 0 Bornem Het Bornemse gehucht Eikevliet heeft een nieuwe kerststal. Het oude exemplaar dat telkens in de kerk wordt gezet, was na 40 jaar dringend aan vervanging toe. De leerlingen van PTS Boom zorgden voor de oplossing.

“De leerlingen van het tweede beroepsvoorbereidende leerjaar houtbewerking hadden eerder al, samen met hun leerkracht Geert Rotsaert, tuinmeubelen ontworpen en gemaakt van palettenhout. Ze konden dus al goed overweg met dat overigens gratis materiaal, dat ook voor het bouwen van een kerststal ideaal bleek”, zegt directeur van PTS Boom Arnold Callay.

“De leerlingen hielden bij het ontwerp van hun kerststal ook rekening met en makkelijke opbouw en afbraak. De stal kan op minder dan 10 minuten worden gemonteerd, en dat gebeurde ook vlak voor Kerstmis in de Sint-Lambertuskerk van Eikevliet. De prijs mag er best zijn: aan wat scharnieren en een slot werd minder dan 40 euro uitgegeven. Het resultaat is een stevige kerststal die zeker weer 40 jaar kan meegaan.”