Leerlingen knutselen eigen buitenklas 15 mei 2018

03u19 0

De leerlingen van Atheneum Klein-Brabant in Bornem hebben de handen uit de mouwen gestoken en maakten zelf de banken voor een eigen buitenklas. "Tijdens de voorbije projectweek hebben enkele leerlingen en leerkrachten samen stevige zitbanken in elkaar geknutseld. Voor het nodige materiaal konden we rekenen op de financiële steun van onze 'vriendenkring'. Onze MOS-werkgroep kleedt de zomerse ruimte de komende weken nog verder aan. De buitenklas zal niet enkel door de leerlingen van Atheneum Klein-Brabant gebruikt worden, ook de kinderen van basisschool De Linde kunnen er terecht", zegt directeur van atheneum Klein-Brabant Karen Fraters





(EDT)