Leerlingen herdenken einde ‘Groote Oorlog’ met ketting van vredeswensen Els Dalemans

09 november 2018

De leerlingen van het derde jaar ASO en TSO van Atheneum Klein-Brabant in Bornem trokken vrijdag naar het Kardinaal Cardijnplein voor een herdenkingsmoment. “Op 11 november 2018 is het exact 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de ‘Groote Oorlog’. Wij wilden rond deze bijzondere datum graag met onze leerlingen de slachtoffers van beide wereldoorlogen herdenken”, zegt lerares Leen Van Lent. “We maakten in de klas een vlaggenlijn, waar de jongeren toepasselijke citaten en gedichten op neerpenden. Zo maakten ze een symbolische ketting van vredeswensen, die we bevestigden aan de vlaggenmasten langs weerskanten van het monument voor de gesneuvelden op het Cardijnplein. Bij het beeld legden we ook een bloemenkrans neer. In de klas werd nog nagepraat over de zinloosheid en de gruwelijke gevolgen van niet enkel deze maar élke oorlog.”