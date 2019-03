Leerlingen helpen domein d’Ursel opruimen na stormschade Els Dalemans

28 maart 2019

18u51 0 Bornem De leerlingen van PTS Mechelen zakten donderdag af naar kasteeldomein d’Ursel in Hingene (Bornem). Ze gingen er helpen in het park, waar nog heel wat werk is na het noodweer van 10 maart.

“De storm heeft best lelijk huisgehouden op ons domein. Enkele zaken vielen meteen op: een afgeknakte linde op de oprijlaan, drie beuken van meer dan 130 jaar oud die sneuvelden in de beukendreef... Maar na een rondgang één dag later bleek de schade nog veel groter dan gedacht. Alles samen gingen meer dan dertig bomen tegen de grond, en onze eigen tuinman krijgt alles natuurlijk niet zomaar op zijn eentje opgeruimd”, zegt directeur van kasteel d’Ursel Koen De Vlieger.

“Maar in nood kent men duidelijk zijn vrienden. We kregen donderdag de leerlingen van PTS Mechelen over de vloer, die de voorbije jaren al regelmatig kwamen oefenen in het park. Zij hielpen toen onder andere bij het scheren van de hagen, en we waren heel tevreden over het geleverde werk. Daarom vroegen we de jongeren of ze ons ook nu een handje konden komen helpen. De leerlingen van het ‘Centrum Leren Werken’ --jongeren tussen de 16 en 23 jaar oud- gingen meteen akkoord. Zij volgen wekelijks twee dagen school en werken de overige dagen. Dat deden ze donderdag in ons bos.”

“Eerder konden we ook al rekenen op de hulp van een ploeg uit het provinciale domein Prinsenpark. En we zullen ook niet alles opruimen: een deel van de dode bomen en afgerukte takken laten we gewoon in het bos liggen. Dit geeft weer een boost aan de biodiversiteit op het domein.”