Leerlingen en senioren maken samen soep Els Dalemans

24 januari 2019

16u17 0 Bornem De bewoners van Seniorencentrum OLV in Bornem trokken donderdag naar de OLV Presentatieschool voor een bijzondere kookles. Ze maakten er samen met de leerlingen van de richting verzorging-voeding verse soep klaar.

“Voor zowel jong als oud was het wederom een geslaagde activiteit. Onze bewoners genoten ervan om op school aanwezig te zijn, de leerlingen aan het werk te zien, maar ook om hun eigen kennis en tips en allerlei interessante keukenweetjes uit te wisselen”, zegt Lesly Gosse van SOLV.

“De samenwerking tussen ons seniorencentrum en de school bestaat al vele jaren. Meestal komen de leerlingen bij ons op bezoek: om samen bloemstukken te maken, een zelfgemaakte quiz te presenteren, stage te lopen met ons verplegend personeel...”

“Dit keer trokken onze senioren naar de school, en weer merkten we dat dit soort uitstapjes vele bewoners extra energie geeft. Mensen met dementie leggen plots tóch weer contact, senioren in een rolstoel doen tóch de moeite om rechtop aan de kookpotten te gaan staan, en er werd veel gelachen en gebabbeld. Het is altijd genieten om die verschillende generaties samen aan het werk te zien.”