Lars (11) merkt rook op en helpt mama, zus en stiefpapa uit brand: “Binnen 10 dagen zouden we trouwen, nu ligt Sven in coma” Gezin verliest hele inboedel in vlammen Tim Van der Zeypen

01 januari 2019

14u00 0 Bornem Het gezin Chrisnach uit Mariekerke (Bornem) is aan de dood ontsnapt. En dat heeft het volledig te danken aan zoon Lars (11). Hij merkte een zware brand in de woonkamer maar net op tijd op. Stiefvader Sven (43) voerde de eerste bluswerken uit maar ademde daarbij heel veel rook in. Hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden.

“Ik werd wakker door de rook”, doet Lars het verhaal. “Je zag bijna niets meer. Ik ben dan door de venster gaan kijken en zag allemaal vlammen.” De elfjarige verwittigde onmiddellijk zijn ouders waarop stiefvader Sven meteen naar de woonkamer liep. “Hij is beginnen te blussen met emmers water. Wij zaten gevangen op de eerste verdieping en konden geen kant meer uit”, vult moeder Sally (33) aan. “Ik heb de kinderen bij mij genomen en heb de venster in de slaapkamer geopend. De zichtbaarheid was nihil en we snakten naar lucht. De kinderen heb ik echt naar buiten gehouden.”

Emmers water

De hulpdiensten werden op de hoogte gebracht en snelden ter plaatse. Inmiddels probeerde Sven de vlammen te doven. “Tijdens de bluswerken liep hij steeds naar buiten om verse lucht in te ademen maar ondanks de hitte en de rook bleef hij verder doen. Hij deed het voor ons. Om ons uit die benarde positie te redden”, aldus Sally. Toen de brandweer arriveerde werden de kinderen en Sally met behulp van een houten ladder van de buren vanuit de slaapkamer geëvacueerd. “Net op tijd want ik voelde de hitte letterlijk onder mijn voeten toenemen”, klinkt het nog. “Het was zo schrikwekkend dat ik zelfs gedacht heb om samen met de kinderen uit het raam te springen.”

Coma

Bij aankomst had Sven het vuur voor het grootste gedeelte kunnen blussen, er moest wel nog worden nageblust en de geventileerd. Het gezin van vier werd nadien in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis. Sally, Lars en dochter Ziva (8) kregen extra zuurstof toegediend en mochten inmiddels opnieuw naar huis. Sven voorlopig nog niet. “Hij had heeft heel veel rook ingeademd en had bijzonder veel pijn. Hij wordt nu in een kunstmatige coma gehouden”, aldus Sally.

Oudjaar vieren

Op het moment dat de brand uitbrak, lagen Sven en Sally nog maar net te slapen. “We zouden oudjaar gaan vieren in Nederland bij vrienden. We waren net klaar met alle voorbereidingen en het inpakken”, vertelt Sally. “Een verrassing voor de kinderen maar dat is dus in het water gevallen.” 2018 werd dus in mineur afgesloten, maar toch wou Sally het nieuwe jaar goed inzetten. “Veel zin had ik er niet in, maar voor speciaal voor de kinderen heb ik toch maar nieuwjaar gevierd.”

Trouw

Vanmorgen kwamen Sally, Lars en Ziva de schade in de woning opmeten. En die is aanzienlijk. De hele woonkamer brandde uit. “De tv is weggesmolten, verschillende foto’s en de cadeautjes bleven in de brand. Er zijn zelfs kasten die gewoon verdwenen zijn”, zucht Sally. Op 11 januari zou het koppel gaan trouwen. “Maar of deze nu al kan doorgaan, is nog een groot vraagteken”, zucht Sally. “Het trouwkleed is ook in de brand gebleven. Hoe het verder moet, weet ik niet maar trouwen gaan we zeker doen. Desnoods in het ziekenhuis, in een jeansbroek.”

Onbewoonbaar

De woning werd onbewoonbaar verklaard door de brandweer. Naast heel wat brandschade in de woonkamer, was er ook heel wat rookschade en geurhinder. Het gezin kan voorlopig opgevangen worden maar is nu wel dringend op zoek naar een noodwoning en naar een opvang voor hun poezen. Inmiddels zijn er al ook verschillende solidariteitsacties opgestart. “Er zijn mensen die verschillende meubels willen doneren, anderen geven handdoeken, jassen en schoenen. Dat geeft een warm gevoel en daar trekken we ons aan op”, besluit Sally. “Al het materiële kunnen we wel vervangen. Het belangrijkste is dat we nog leven. Had Lars de rook niet opgemerkt, hadden we hier niet meer gezeten.”

Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets geweten.