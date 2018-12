Laatste kunstwerk in veiligheid gebracht voor werken aan Bernardusabdij Els Dalemans

07 december 2018

17u16 4 Bornem Het was een spannende klus, maar de medewerkers van de Bornemse uitvoeringsdienst hebben het laatste kunstwerk van de Sint-Bernardusabdij in veiligheid gebracht. “Dit schilderij is meer dan 100 jaar oud en wel 5 meter hoog. Hopelijk krijgt het later opnieuw een mooie plek”, zegt archivaris Gert Van Kerckhoven.

De werken aan de Sint-Bernardusabdij in Bornem zijn volop aan de gang. De gemeente Bornem renoveert en verbouwt het historische complex samen met een privépartner. Die investeerder zal de verdiepingen van het abdijgebouw en de hoevegebouwen op het domein verbouwen tot 32 appartementen. De gelijkvloerse verdieping van de abdij blijft eigendom van de gemeente Bornem.

“De eerste fase van de werken is volop aan de gang: de daken, gevels en het waardevolle buitenschrijnwerk worden aangepakt. Wij zijn ondertussen al jaren bezig met de voorbereidingen binnenin de abdij. De kostbare boeken uit de historisch waardevolle bibliotheek -maar liefst 56.000 titels- werden ingepakt en verhuisd, daarna was het de beurt aan de vele kunstwerken. Begin 2018 konden we ook het waardevolle goudlederen behang in veiligheid brengen, nu was het imposante schilderij met een afbeelding van de heilige Bernardus van Clairvaux aan de beurt”, zegt Van Kerckhoven.

“Het schilderij hing in de nis achteraan in de abdijkerk. Aan de andere kant van die muur wordt een appartement gecreëerd, we wilden niet het risico lopen dat dit kunstwerk beschadigd zou geraken. De medewerkers van onze gemeentelijke uitvoeringsdienst haalden opnieuw een krachttoer uit en haalden het bijna 5 meter hoge schilderij veilig naar beneden. Eerder hielpen ze ons ook al bij het veilig opbergen van een ander groot exemplaar in de kapel.”

“Dit schilderij maakt deel uit van de kerncollectie van de Sint-Bernardusabdij: het werd geschilderd door Leon Bressers in 1906 en is dus meer dan een eeuw oud. Kunsthistorisch gezien is het werk minder belangrijk, maar de symbolische waarde is groot. Op het schilderij verschijnt Christus immers in een visioen aan Bernardus van Clairvaux. Het schilderij zal nu wat worden opgefrist en gefixeerd, zodat het bij de andere kunstwerken kan opgeslagen worden.”

“Die opslag gebeurt in de abdij zelf, in een ruimte achter slot en grendel waar wordt gewaakt over de temperatuur en luchtvochtigheid. Deze opslag bleek de beste optie, want elders een gelijkaardige ruimte huren is enorm duur. Ook moeten we de kunstwerken dan vervoeren, wat weer extra risico’s inhoudt. We hopen dit schilderij na de renovatie te kunnen terughangen, al weten we nog niet precies waar. Het doek heeft een boogvorm bovenaan, en de zijkanten zijn niet meegeschilderd omdat ze niet zichtbaar waren in de nis. Misschien kunnen we dit oplossen met een op maat gemaakt kader? Dat maakt het abdijproject zo boeiend: elke keer weer staan we voor nieuwe uitdagingen.”