Kunstenaars maken kalender 'A touch of Rose' 11 mei 2018

13 Bornemse kunstenaars en de kalligrafiegroep 'Die Scoone Letter' sloegen de handen in elkaar voor het goede doel. Samen maakten ze een kunstige jaarkalender ten voordele van het Bornemse welzijnscentrum voor kankerpatiënten 'A touch of Rose. "Elke bladzijde kreeg een aquarelwerkje met rozen als thema, aangevuld met een bijpassende tekst in kalligrafieschrift. Op de laatste pagina vind je de medicinale eigenschappen van de roos terug", zegt Ann-Marie Morel van A touch of Rose.





"Deze kalender zal in primeur verkocht worden op de kunstmarkt in Mariekerke op Pinkstermaandag 21 mei. Vanaf 1 juni is hij samen met de originele werkjes te koop in het infokantoor van Toerisme Klein-Brabant in de Boomstraat in Bornem en bij verschillende handelaars." (EDT)