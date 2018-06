Kristof Joos lijsttrekker voor N-VA 02 juni 2018

02u56 0

De Bornemse N-VA-afdeling heeft Kristof Joos aangeduid als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De 40-jarige fractievoorzitter in de gemeenteraad is meteen ook kandidaat-burgemeester van Bornem. "Onze eerste opdracht is om het verkiezingsresultaat van 2012 met 4 verkozenen in de gemeenteraad verder uit te bouwen, zodat we meer kunnen wegen op het beleid. Mobiliteit en verkeersveiligheid blijven de komende jaren onze prioriteiten, ook lokale economie moet terug een belangrijke bevoegdheid worden en de deelgemeenten verdienen meer aandacht." (EDT)