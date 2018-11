KOTK legt broers en zussen van kinderen met kanker in de watten tijdens 'Brussenweekend’ Els Dalemans

18 november 2018

14u06 0 Bornem Het kasteeldomein d’Ursel in Hingene (Bornem) was het voorbije weekend de locatie van het ‘Brussenweekend’ van Kom op tegen Kanker. ‘Brussen’ zijn kinderen die een broer of een zus hebben of hadden met kanker. “Ik was bang dat mijn zus zou sterven, maar gelukkig is ze ondertussen aan de beterhand”, klinkt het tussen het spelen door.

“’Brussen’ van kinderen met kanker staan vaak in de schaduw van hun zieke broer of zus, ze worden in alle heisa wel eens vergeten. Kom op tegen Kanker (KOTK) organiseert daarom elk jaar een ‘Brussenweekend’ voor tieners tussen 12 en 18 jaar. Voor de kleinere kinderen, van 6 tot 12 jaar, is er jaarlijks een brussendag. Op die momenten krijgen onze ‘brussen’ extra aandacht, het draait dan eens allemaal alleen maar rond hén”, zegt Cindy De Wilde van KOTK.

“We nodigen de brussen uit via de vier kinderkankercentra van Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. Dit jaar schreven 33 tieners zich in. We weten dat er altijd op het laatste moment nog enkele deelnemers afhaken, bijvoorbeeld omdat het met broer of zus plots een pak slechter gaat.”

“Op het brussenweekend zijn naast onze monitoren onder andere ook psychologen uit de verschillende ziekenhuizen aanwezig. Zij zorgen voor opvang wanneer nodig, maar we focussen niet specifiek op de verhalen van thuis. Het lotgenotencontact is heel fijn, maar we willen de kinderen vooral afleiding geven en zich laten amuseren. Daarom lassen we bewust geen praatmomenten in. Tijdens de activiteiten hoor je de tieners er onderling wel eens over praten, en ook wij staan altijd klaar voor een goed gesprek. Maar we maken samen vooral véél lol, onder andere met een workshop zeefdruk en een wedstrijd ‘bubbelvoetbal’”.

Ook de 12-jarige Loeka Bossaert uit Gent rolde in zo’n grote opblaasbare bal over het grasveld. Haar zus Janne (10) herstelt van leukemie. “Janne zat in het tweede leerjaar toen we ontdekten dat ze ziek was. Ik weet nog dat we samen op haar bed in het ziekenhuis zaten toen de dokter ons het slechte nieuws vertelde. In het begin was ik heel verdrietig, en bang dat Janne zou sterven. Ik wou er toen ook met heel veel mensen over praten, en zo veel mogelijk over de ziekte weten.”

“Ondertussen snap ik alles beter, weet ik dat Janne aan de beterhand is en dat ik haar dus niet ga verliezen. Maar het is twee jaar lang heel moeilijk geweest: mama bleef op weekdagen in het ziekenhuis slapen, papa in het weekend. Ik was altijd maar met één van hen thuis, koos mijn kleren elke dag zelf uit en maakte mijn huiswerk met de juf op school. Ik ging Janne twee keer per week bezoeken, en ook dat gevoel was dubbel. Het ziekenhuis is een vervelende plek, ik wou veel liever samen leuke uitstappen maken. Maar als ik Janne wou zien, moést ik wel. Ondertussen is mijn zus terug thuis, mama en papa dus ook. Janne moet nog één keer per maand op controle, hopelijk is alles binnenkort helemaal achter de rug.”

