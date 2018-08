Korps uit Bornem neemt op

indrukkwekkende manier afscheid van brandweerman 'Jolle' Pauwels

TIM VAN DER ZEYPEN

18 augustus 2018

13u41 0 Bornem In de kerk van Bornem is vanmorgen afscheid genomen van Jean-Luc ‘Jolle’ Pauwels. Brandweerman in Bornem en vrijwilliger van het eerste uur bij de Dodentocht.

Naast familie, kennissen, collega-vrijwilligers van de Dodentocht, nam ook het hele Bornemse brandweerkorps van Hulpverleningszone Rivierenland afscheid van ‘de Jolle’. Meer dan vijfhonderd mensen woonden de uitvaartplechtigheid in de kerk van Bornem bij. Die werd vooraf gegaan met een optocht van zijn collega’s bij de brandweer vanuit de kazerne naar het Kardinaal Cardijnplein.

32 dienstjaren

Zijn postoverste kapitein Kris Engels vroeg bij het begin van de uitvaart een staande ovatie en applaus. “Voor jouw openheid, eerlijkheid, betrokkenheid en al jouw harde werk”, klonk het. Jolle Pauwels vervoegde het brandweerkorps van Bornem in 1986. “Gedurende jouw 32 dienstjaren liep jij naar plaatsen vanwaar anderen wegliepen. Je moest honderden branden blussen en nam deel aan talloze andere interventies. Je was een harde werker en net voor dat zal je ons eeuwig respect krijgen.”

Jolle stierf na een slepende ziekte op 9 augustus, enkel dagen voor de Dodentocht. De wandeltocht van honderd kilometer lang waar hij eveneens jarenlang vrijwilliger voor was. “We konden steeds op jou rekenen en konden jou alles vragen. Tenzij je het niet ok vond. Dan deed je het ook niet. Je was een pure gast met een hart van goud”, klonk het vanuit de organisatie.

Na de uitvaartplechtigheid werd Jolle nog een keer door de straten van zijn Bornem gevoerd. Onder het geluid van sirenes, voorgegaan door zijn makkers van de brandweer en gevolgd door familie en vrienden, kreeg hij een laatste rustplaats op begraafplaats van Bornem. Jolle Pauwels werd net geen 56 jaar oud.