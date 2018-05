Koks klaargestoomd voor 47ste Palingfestival 09 mei 2018

02u46 0 Bornem De organisatoren van het Palingfestival in Mariekerke (Bornem) organiseerden gisteren een workshop voor al hun koks en kokkinnen.

"We hebben enkele nieuwkomers in de ploeg die de oefening kunnen gebruiken, maar ook bij de oude rotten kan het geen kwaad om het recept eens op te frissen. Zo zijn we er zeker van dat alle 15.000 porties 'Paling in 't groen op zijn Mariekerks' dezelfde smaak en kwaliteit hebben", zegt voorzitter Danny Luyckx.





"Op 19, 20 en 21 mei is het weer zover: dan vindt de 47ste editie van ons eetfestijn voor het goede doel plaats. We hebben de keuken wat efficiënter ingericht om iedereen nog vlotter te kunnen bedienen, en hoewel de paling iets duurder is dan vorig jaar hebben wij onze prijzen behouden. Op een hoeveelheid van 15.000 porties maakt dat een groot verschil, maar we besloten dit pas volgend jaar te herbekijken. We zien het aantal bezoekers immers stilaan dalen, en willen dat graag tegengaan. Een meevaller is dat zaal Roxy en het parochiehuis van Mariekerke het voorbije jaar de deuren sloten. Zij boden in het verleden tijdens het Palingfestival óók paling aan, waarmee ze toch enkele honderden bezoekers afsnoepten. Hopelijk mogen we al die palingliefhebbers dit jaar in onze tent verwelkomen." Meer info: www.palingfestival.be





(EDT)