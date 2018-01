Kluis en geld voor goede doelen gestolen uit handelszaak 22 januari 2018

Groentewinkel en traiteur Veggie & More in de Boomstraat is tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag het slachtoffer geworden van een inbraak. De daders gingen aan de haal met de kluis van de zaak en de muziekinstallatie. "Ze namen ook een aantal doosjes met rosse centjes in, die we opzij hielden voor goede doelen, mee en haalden het kleingeld uit onze kassa. Het is de eerste keer in zes jaar dat we te maken krijgen met inbrekers. We hebben camerabewaking, maar de daders hebben de elektriciteitskabels doorgeknipt. Er zijn dus geen beelden van de diefstal", zegt zaakvoerster Isabelle De Keersmaecker. De politie werd ingelicht. De daders zijn nog niet gevat. (AVH)