Kinderkoor en Bornemse harmonies brengen samen 'Straffe verhalen’ Els Dalemans

28 november 2018

11u30 0 Bornem Wat begon met een workshop ‘lichaamspercussie’ op school, groeit uit tot een spektakel op het podium. De Bornemse harmonies en een dertigtal leerlingen van basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie brengen op 23 december samen het spektakel ‘Straffe Verhalen’ in CC Ter Dilft. “Met andere verenigingen samenwerken is een grote verrijking.”

De Koninklijke Harmonie Concordia et Amicitia Ter Dilft en het Bornems Harmonieorkest werken en musiceren al een tijd samen. Jaarlijks organiseren de Bornemse harmonies ook samen het ‘Eindejaarsconcert’. “We maakten een ommezwaai in ons denken: we moesten van ons eilandje af, wilden relevanter zijn voor de gemeenschap”, zegt Andries Demont.

“Daarom klopten we aan bij de OLVP-school, waar de directeur droomde van een eigen kinderkoor. Leerlingen die zin hadden, schreven zich in en krijgen van ons wekelijks professionele begeleiding. Vanuit de harmonies bereiden wij ondertussen een spektakel voor: niet zomaar een optreden maar een belevingsconcert.”

“Vorig jaar trokken we naar de ruimte, dit keer gaan we op kampavontuur. De kinderen zullen liedjes zingen, maar ook meewerken aan de presentatie. Zeker voor de kleinsten, die nog niet kunnen lezen, is het een hele klus om alle teksten uit het hoofd te leren. Binnenkort voegen we oud en jong samen, dat wordt nog een hele beleving voor de kinderen. Zij stonden nog niet eerder op de buhne, krijgen nu plots een stevig orkest achter zich met licht en geluid bovenop. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit lukt: op 23 december staan wij allemaal samen te schitteren op het podium.”

‘Straffe Verhalen’, op zo 23 december 2018 om 19.30 uur, tickets via www.terdilft.be