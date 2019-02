Kinderen kruipen in huid van Europese ministers in kasteel d’Ursel Els Dalemans

18u57 0 Bornem Zo’n 400 leerlingen worden de komende dagen verwacht in Kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem), om er deel te nemen aan de Europaweken. De leerlingen kruipen eerst in de huid van Europese ministers en ontdekken daarna het kasteel als jonkers en jonkvrouwen.

“We organiseren deze Europaweken samen met Europa Direct, en ontvangen klassen uit het vijfde en zesde leerjaar van scholen uit Balen, Ekeren, Breendonk, Wintam, Hingene, Hemiksem, Rumst, Ruisbroek en Puurs”, zegt Veerle Moens van kasteel d’Ursel.

“De kinderen nemen eerst deel aan een rollenspel rond Europa, om zo meer te leren over het ontstaan en de werking van de EU. Ze worden heel even zélf Europese ministers, en moeten discussiëren en stemmen over een wetsvoorstel rond erfgoed en scholen. De vraag is ‘Moet er een Europese verplichting komen om erfgoed te bezoeken met de klas?’”

“Na dat rollenspel ontdekken de leerlingen zelf een stukje erfgoed, tijdens een ontdekkingstocht doorheen het kasteel. Op een speelse manier vertellen we hen over de geschiedenis van de familie d’Ursel, hoe adellijke kinderen in de achttiende eeuw leefden, welke kleren ze droegen, welke spelletjes ze speelden, wie hen les gaf... Zo sluit de locatie van de Europaweken meteen mooi aan bij het onderwerp van het debat.”