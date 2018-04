Kinderen en G-sporters trotseren hindernissenparcours 16 april 2018

Modder, prikkeldraad, schuim,... en dan ook nog eens twee kilometer lopen. De jongste deelnemers en G-sportievelingen van de obstakelrun 'Only The Strong Survive' in recreatiedomein Breeven hadden een lastige zondag. Gelukkig waren er verschillende mama's en papa's die mee de loopschoenen aandeden om zoon- of dochterlief te begeleiden op het parcours. "Ik ben moe, maar ik amuseer me wel. Al had die prikkeldraad voor mij niet gemoeten", lachte de 9-jarige deelneemster Jenna Boodts. De volwassen deelnemers kregen vijf of tien kilometer met meer dan twintig obstakels voor de kiezen. De eerste editie van de obstakelrun telde meteen meer dan 800 inschrijvingen. Organisatoren Dieter Vermeulen en Marie Nys spreken van een geslaagd evenement. Een deel van de opbrengst gaat naar Huize de Steiger in Branst. (AVH)