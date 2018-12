Kerstdorp krijgt 5 meter hoge ijsberg en 600 meter aan lichtjes Els Dalemans

06 december 2018

18u00 0 Bornem Dorpscomité BranstLeeft bouwt ook dit jaar weer een winterlandschap rondom de kerk. Wat ooit klein begon, wordt een alsmaar groter project.

“De pinguïns die al enkele jaren naar Branst afzakken om hier Kerstmis te vieren, zijn ook nu weer van de partij. Om hen nog beter thuis te doen voelen, bouwen we een grote ijsberg vol lichtjes én een tunnel zodat je onder de berg door kan wandelen”, zegt Tom Van Ranst van BranstLeeft.

“Verder plaatsen we een ‘moderne’ kerststal: kindje Jezus kan dit keer overnachten onder een glazen koepel. Natuurlijk mogen ook de kerstbomen en de verlichting niet ontbreken: we hangen maar lieft 600 meter aan kerstlampjes op.”

Alles moet afgewerkt zijn tegen de start van onze kerstmarkt, op zaterdag 15 december vanaf 16 uur. Om 19 uur komt de kerstman toe met de trein, hij brengt een heleboel lekkers mee. Vanaf 20 uur vinden optredens plaats, ook binnenin de kerk wordt een concert georganiseerd.

“We investeerden vanuit BranstLeeft zo’n 5.000 euro in nieuwe kerstverlichting en -materiaal, geld dat we verdienden met onze andere activiteiten. Dit alles is enkel mogelijk dankzij de steun van onze vele vrijwilligers en sponsors.”