Kerstbomen worden ingezameld voor verbranding Els Dalemans

10 januari 2019

14u03 0 Bornem Wie na de feestdagen klaar is om afscheid te nemen van zijn kerstboom, kan deze kwijt op één van de ophaalpunten in Bornem. De kerstbomen worden de komende weekends gebruikt voor de kerstboomverbrandingen van de Bornemse jeugdverenigingen.

Aan de glasbollen in Bornem werden zones ingericht waar inwoners hun kerstboom kunnen droppen. De kerstbomen in Bornem worden opgehaald op zaterdag 12 januari, zodat ze op tijd op het Kardinaal Cardijnplein geraken. Daar organiseert Scouting Bornem vanaf 18.30 uur een kerstboomverbranding. Om het vuur tot bij de kerstbomen te brengen, start om 17.45 uur een fakkeltocht op de parking in de Achterweidestraat.

Inwoners van deelgemeente Hingene kunnen hun kerstboom kwijt tot en met vrijdag 18 januari. Eén dag later -op zaterdag 19 januari- vindt daar de kerstboomverbranding door de Chirojongens plaats, om 19 uur op de terreinen van chiro Hingene. Chiro Branst organiseert op hetzelfde moment géén kerstboomverbranding, maar dit keer een kerstdrink met vuurkorven vanaf 20 uur op de terreinen van chiro Branst.