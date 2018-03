Kempens Landschap neemt domein De Notelaer onder handen 02 maart 2018

02u39 0 Bornem Kempens Landschap, de organisatie die sinds kort het paviljoen De Notelaer en zijn omgeving beheert, gaat het domein de komende jaren grondig onder handen nemen. De toeristische werking loopt intussen verder.

"We starten nog dit jaar met de restauratie van de toegangsweg: de kasseien worden aangepakt, we plannen een mindervalidenpad en plannen werken aan de grote poort. Die is in slechte staat en moet verbreed worden om onder andere brandweerwagens door te laten", zegt projectcoördinator Jolien Van den Dries.





Paviljoen

"Op het domein werd al heel wat gesnoeid en geknot, zo heb je vanuit het park weer een mooi zicht op het paviljoen. Ook hier plannen we verdere onderhoudswerken: het slib in de vijver zal worden geruimd en het terras wordt opnieuw aangelegd. We stellen een beheersplan op, met een planning voor de volgende 20 jaar. Op langere termijn volgt ook de restauratie van het interieur van De Notelaer, de buitenkant van het gebouw werd net volledig gerestaureerd door de vorige beheerder Herita vzw."





Vzw De Notelaer, die het paviljoen al jaar en dag uitbaat, heeft ook voor dit seizoen weer een heel programma klaar. "Naast onze klassiekers - de populaire wandelingen, tentoonstellingen en concerten - zetten we sinds dit jaar extra in op workshops. Deze zomer keren ook de populaire boompitten terug, iedereen is welkom om een nachtje bij ons te logeren. En bovenop de bijna 5.000 bezoekers aan het gebouw, verwachten we ook nu weer duizenden fietsers en wandelaars op ons terras."





Info: www.notelaer.be. (EDT)