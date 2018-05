Kasteel wordt even Hôtel d'Ursel 18 mei 2018

Kasteel d'Ursel opent nu zondag 'Winters in Brussel. De stadsresidentie van de familie d'Ursel'.





De tijdelijke expo belicht hôtel d'Ursel, het schitterende verblijf dat de familie d'Ursel had op de Brusselse Houtmarkt. Bezoekers maken op de benedenverdieping kennis met de familie en hun oudste residenties in Antwerpen en Brussel. Dat aan de hand van originele plannen en een digitale reconstructie van de residentie aan de Houtmarkt. Op de eerste verdieping vinden ze de prestigieuze ontvangstruimten, de slaapkamers en de dienstvertrekken van het hôtel. Met minutieuze maquettes en tekeningen analyseren masterstudenten van de Faculteit Architectuur (KU Leuven) het hôtel en onthullen ze verborgen kantjes. De tweede verdieping tenslotte belicht de periode van het verval en de uiteindelijke sloop in 1960. De expo loopt tot 30 september. Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt er bij CFC Éditions een rijk geïllustreerd boek 'Hôtel d'Ursel (1590-1960). Biografie van een Brusselse stadsresidentie'. (WVK)