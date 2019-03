Kasteel d'Ursel zoekt baby voor hoofdrol tijdens Kasteelfeesten Els Dalemans

13 maart 2019

18u32 0 Bornem Kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem) gaat op zoek naar een baby. Dat kleintje mag de hoofdrol spelen tijdens de Kasteelfeesten in juni. “We organiseren een 19e-eeuws doopfeest, inclusief kermis en circus. Maar het wiegje van de hoofdrolspeler van die bijzondere dag is nog leeg”, zegt directeur van kasteel d’Ursel Koen De Vlieger.

“Voor onze Kasteelfeesten kiezen we telkens een thema uit de geschiedenis van het kasteel. Zo vond op het domein al een 18e-eeuws huwelijksfeest plaats, we ontvingen keizer Napoleon en ook de Belgische Revolutie stond centraal. Dit jaar reizen we terug naar het eind van de 19e eeuw, voor doopfeest van Robert d’Ursel. Hij was het eerste kind van hertog Joseph d’Ursel en Antonine de Mun, die kosten noch moeite spaarden. Ze ontvingen de gasten met muziek, dans en meer, en dat gaan wij tijdens de Kasteelfeesten ook doen”, zegt De Vlieger.

“We plannen een Victoriaanse kermis met een paardencarrousel, een zweefmolen, een vliegend tapijt, ezelritjes, koetsen en paarden, oude fietsen, verhalenvertellers, volksspelen en meer. Ook het reizende circus mag niet ontbreken: de sterkste man komt naar Hingene, net als een dame met baard, een vuurspuwer en pierrot, een hypnotiseur en acrobaten... Voor de religieuze omkadering van het doopfeest kunnen we rekenen op de hulp van de parochie van Hingene. Maar we zoeken nog één iemand: de hoofdrolspeler.”

“Voor de rol van Robert d’Ursel zijn we op zoek naar een baby, geboren in 2019. Zowel jongens als meisjes komen in aanmerking, de moeder en vader van het kindje krijgen de rol van kindermeid en knecht. Zo kunnen ze tijdens die drukke dag dicht bij hun kind blijven. Het wordt voor het gezin vast een unieke belevenis: ‘Robert’ zal arriveren op het domein in een koets met paarden, plechtig worden gedoopt met toeters en bellen, en daarna barst het feest los.”

Kinderwagen

De kleine hoofdrolspeler mag de dag doorbrengen in een bijzondere kinderwagen: een authentieke Napoleon III met grote wielen en een baldakijn uit de late 19e eeuw. Het bijzondere exemplaar is afkomstig uit de collectie van Hilde Vervliet uit Mortsel, die sinds 2000 maar liefst 265 kinderwagens, 50 poppenwagens en 30 wiegjes verzamelde.

“Als kind al was ik verzot op kinderwagens, eens volwassen begon ik ze dan ook spontaan te verzamelen. Mijn eerste exemplaar was een ‘Silvercross’ met veel chroom en grote wielen. De meest unieke wagen is mijn ‘eitje’ uit de jaren ‘70: een exemplaar volledig gemaakt uit polyester.”

“Al even bijzonder als de kinderwagens zelf, vind ik de verhalen die erbij horen. Voor velen is het immers een emotioneel belangrijk voorwerp, met vaak mooie herinneringen. Toen Koen mijn vroeg om een wagen uit te lenen voor de Kasteelfeesten, twijfelde ik geen seconde. Nu moeten we onze Napoleon III alleen nog gevuld krijgen!”

Wie met zijn baby wil deelnemen aan de Kasteelfeesten, kan mailen naar info@kasteeldursel.be voor meer informatie. De Kasteelfeesten vinden plaats op zondag 16 juni 2019 van 13 tot 18 uur, tickets en info via Facebook en www.kasteeldursel.be.