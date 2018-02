Kasteel d'Ursel wordt weer bloemenparadijs 17 februari 2018

02u45 0 Bornem Voor het tweede jaar op rij palmt de Koninklijke Unie van Floristen van België kasteel d'Ursel in Hingene (Bornem) in met 'Fleurs des Dames'.

"Van 13 tot 16 april verwachten we weer een twintigtal bloemenkunstenaars, die met zowel imposante bloemeninstallaties als kleine intieme tafereeltjes de kamers van het kasteel vullen. Vorig jaar werd gewerkt rond het thema Fairytales, dit jaar is het onderwerp 'Circle into the wild'. Daarmee verwijzen we naar de cirkelvorm waarbinnen alle bloemenkunstenaars hun bloemstukken moeten creëren. Dit thema sluit bovendien mooi aan bij de huidige trend in het bloemschikken om veel wilde bloemen of veldboeketten te gebruiken", zeggen gedeputeerde Luk Lemmens en initiatiefnemer Dirk De Goede.





"We combineren Fleurs des Dames met een tentoonstelling met zeker 50 werken van Frans Mortelmans (1865-1936). Hij is één van de belangrijkste Belgische bloemenschilders aan het einde van de 19de eeuw, deze expo is een unieke kans om een ruime selectie van zijn bloemenschilderijen te bewonderen. Vorig jaar telden we maar liefst vierduizend bezoekers, we hopen dat aantal dit jaar minstens te evenaren en bij mooi weer zelfs te overtreffen." Fleurs des Dames, van 13-16 april van 10 tot 22 uur (16 april tot 18 uur) in Kasteel d'Ursel, W. d'Urselstraat 9 in Hingene. Voorverkoop via www.fleursdesdames.be. (EDT)