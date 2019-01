Kasteel d’Ursel leert medewerkers en bezoekers reanimeren Els Dalemans

12 januari 2019

18u45 0 Bornem De medewerkers van Kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem) organiseerden zaterdag een vormingsmoment over het nieuwe AED-toestel -een automatisch externe defibrillator- op het domein.

“Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. We hebben het uit voorzorg in ons domein gehangen, gelukkig niet omdat we het eerder al eens nodig hadden. We lieten het toestel installeren op de buitenmuur van het Laathof, links voor het kasteel. Zo is het toestel altijd beschikbaar, ook als het kasteel zelf gesloten is”, zegt Koen De Vlieger.

“Maar het is natuurlijk ook van belang dat zo veel mogelijk mensen weten hoe je zo’n toestel moet bedienen. Daarom organiseerden we een vormingsmoment, eerst voor onze eigen medewerkers en zaterdag ook voor alle andere geïnteresseerden. Dat bleken er heel wat: onze vrijwilligers schreven in, de vaste parkbezoekers, de leden van de heemkring vlakbij, enkele omwonenden... Zo’n opleiding helpt mensen om vertrouwd te geraken met het toestel en op een cruciaal moment het juiste te kunnen doen.”

“Omdat de interesse in dit vormingsmoment zo groot was, willen graag een tweede sessie organiseren. Wie interesse heeft voor de opleiding kan zich alvast aanmelden via info@kasteeldursel.be.”