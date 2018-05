Jytte (12) zamelt 2.000 euro in met 12-urenloop 23 mei 2018

2.000 euro! Zoveel heeft een 12-urenloop in sportdomein Breeven in Bornem volgens een eerste raming opgeleverd voor Huize Eyckerheyde.





Nochtans is organisator Jytte Diddens uit Wintam amper 12. Het lid van Sparta Bornem organiseerde het evenement nadat ze van haar ouders de opdracht kreeg iets voor het goede doel te doen. Een 150-tal lopers nam deel aan het evenement.





"Het was een superdag", luidde het na afloop.





De opbrengst gaat naar de aankoop van een schommel voor het nursingtehuis voor volwassenen met een beperking.











(WVK)