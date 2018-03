Jytte (12) organiseert 12 urenloop OUDERS DAGEN DOCHTER UIT 'IETS TE DOEN VOOR GOEDE DOEL' ELS DALEMANS

27 maart 2018

03u19 0 Bornem 'Doe iets voor het goede doel': die opdracht kreeg Jytte Diddens onlangs van haar ouders. Het meisje - amper 12 - ging de uitdaging aan en stak meteen de handen uit de mouwen. Het resultaat: een 12 urenloop ten voordele van Huize Eyckerheyde in Wintam.

Jytte kreeg de uitdaging voor deze 12 urenloop van haar ouders. "Onze kinderen mogen in het zesde leerjaar zelf kiezen of ze hun plechtige communie doen of niet. Jytte koos er net als haar broer voor dit niét te doen, maar ook zij krijgt een uitdaging in de plaats", zegt mama Ilse Robyn.





1.000 pannenkoeken

"We willen immers dat onze kinderen 'iets' doen voor het goede doel. Zo leren ze mensen helpen en zelf hulp leren vragen, ergens hun schouders onder zetten, doorbijten en met tegenslagen leren omgaan... De broer van Jytte koos er vorig jaar voor om in 3 dagen tijd 1.000 pannenkoeken te bakken en te verkopen, hij kon maar liefst 500 euro schenken aan Kom op tegen Kanker. Dit keer was het de beurt aan zijn zus."





Omdat Jytte lid is van loopclub Sparta Bornem, koos zij voor dit 12 urenevenement. "Ik loop enorm graag estafettes, dus wou dit zeker mee verwerken in mijn uitdaging. Eerst speelde ik met het idee om een 24 urenloop te organiseren, maar volgens mijn mama zou dat iéts te zwaar en te moeilijk worden: zowel voor mij om te organiseren als voor de deelnemers om vol te houden. Daarom gaan we nu voor een meer haalbare variant: een 12 urenloop die vertrekt aan de terreinen van onze loopclub in recreatiedomein Breeven", zegt Jytte. "Deelnemers moeten een team samenstellen, het aantal teamleden mag je zelf kiezen. Zij mogen de 12 estafette-uren vrij verdelen volgens eigen kunnen: iedereen mag wandelen of lopen, en de afstanden afleggen die hij of zij zelf wil."





Ook Jytte stelt zelf een team samen, maar is bovendien druk in de weer met allerlei voorbereidingen.





Videoboodschap

"We ontwierpen de flyers die ik ook zelf ga bussen, we maakten een videoboodschap voor de sociale media, ik ging bij de lokale handelaars langs om sponsoring te vragen... Er komt heel wat bij kijken, maar ik ben hier enorm graag mee bezig", klinkt het. "De opbrengst van mijn 12 urenloop ga ik schenken aan Huize Eyckerheyde. Dit is een verzorgingstehuis voor volwassenen met een motorische en ernstige mentale beperking. Ik ken Huize Eyckerheyde vrij goed omdat ik in Wintam woon. Met onze klas gingen we er koekjes bakken tijdens de Warmste Week en driekoningen zingen, ook met onze jeugdbeweging Tateljeeke gingen we er al langs. Ik ben er zeker van dat Huize Eyckerheyde onze centjes goed kan gebruiken."





De 12 urenloop van Jytte gaat van start op zaterdag 19 mei om 9 uur in sportcentrum Breeven in Borem. Deelnemen kost 10 euro per persoon, meer informatie en inschrijvingen via Facebook: 12 uren run/walk