Junior Company geselecteerd voor internationale wedstrijd 06 maart 2018

De Junior Company is geselecteerd voor de 'International Choreographic Competition' (MICC) in Milaan. De danscompagnie, gespecialiseerd in hedendaagse dans, is een onderdeel van het Bornemse centrum voor dans en beweging Terpsichore. "Onze Junior Company is geselecteerd met een nieuwe choreografie van Frédérique Dom. Uit verschillende landen werden 5 compagnies geselecteerd, de Junior Company vertegenwoordigt België", zegt Kathy Van den Bergh van Terpsichore. "Onze jongeren dansen hun 2 wedstrijden in Milaan begin april. Wij duimen allemaal voor hen!"





