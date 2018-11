Juliette blaast 100 kaarsjes uit Els Dalemans

09 november 2018

Groot feest in het Bornemse Seniorencentrum OLV. Bewoonster Juliette Steen blies vrijdag maar liefst 100 kaarsjes uit, en die bijzondere verjaardag mocht niet onopgemerkt voorbijgaan. “We trakteerden alle bewoners op taart en koffie, zodat we samen met de familie van Juliette het glas konden heffen op deze bijzonder kranige dame”, zegt An Jordaens van OLV.

“Juliette werd in 1918 geboren in Oostduinkerke, waar haar ouders een bakkerij hadden. Die bakkerij bestaat nu nog steeds, Juliette hielp er als kind regelmatig mee. Met haar vrienden trok Juliette in de zomermaanden recht door de duinen naar zee, ze won die loopwedstrijd elke keer opnieuw en kreeg zo de bijnaam ‘Jetje Vlugbeen’. Op internaat in Heist aan Zee leerde Juliette schilderen, piano spelen en zingen, dat laatste doet ze nu nog altijd graag en veel.”

“Na haar studies huwde Juliette, ze kreeg samen met haar man 3 kinderen. De familie breidde alsmaar uit, en telt ondertussen ook heel wat kleinkinderen, achterkleinkinderen én zelfs al vier achter-achter-kleinkinderen. Juliette werd na 24 jaar huwelijk weduwe, dat bleef ze ook 24jaar lang voor ze haar tweede grote liefde tegenkwam. Na nog eens 24 jaar, toen ze net beiden hun 90ste verjaardag hadden gevierd, moest Juliette weer afscheid nemen van haar man. Juliette verhuisde daarna naar ons seniorencentrum -dat ze zelf haar ‘tweede thuis’ noemt- en geniet hier van de activiteiten en de bezoekjes van haar familie.”